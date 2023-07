187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.

, escluso dalla tournée che la formazione parigina disputerà in Giappone e Corea del Sud. Un fulmine che ha squarciato il già fin troppo poco sereno cielo di Parigi, con il PSG stufo di sottostare alla volontà del fenomeno transalpino e decisa a ribadire la sua ferrea posizione.Facciamo un passo indietro e ricapitoliamo la vicenda., pronto a coronare il sogno della sua carriera professionale e a legarsi, a parametro zero, a partire dalla prossima estate al Real Madrid,. Una scelta che ha indispettito (e non poco) il presidente Nasser Al-Khelaifi che, lo scorso 5 luglio, ha fornito un ultimatum a Mbappé: rinnovare l’accordo in scadenza nel 2024 o cambiare casacca nel corso del mercato estivo.Ed è qui che si inserisce l’ultima mossa di Al-Khelaifi: esclusione dalla tournée.– nel “loft” previsto per ogni club di Ligue 1 - e allenamenti a parte. Un contesto che, dato l’immenso talento del giocatore, sembrava irrealizzabile o almeno difficilmente immaginabile. Intanto, sino al prossimo 31 luglio, il campione del Mondo 2018 avrà la possibilità di attivare la clausola per rinnovare il suo contratto sino al 2025, soddisfacendo i desideri di Al-Khelaifi. Un desiderio che, però, entra in netto contrasto con la volontà di Mbappé.– che, secondo le ultime indiscrezioni dalla Francia, non vorrebbe nemmeno presentarsi alla sessione d’allenamento insieme agli esuberi del club -che cita: “le società devono fornire ai propri giocatori professionisti sotto contratto i mezzi per allenarsi per consentire loro di raggiungere o mantenere un livello di condizione fisica sufficiente per le competizioni“. Inoltre, la data limite entro il quale il Paris Saint-Germain potrà tenere fuori rosa Mbappé è quella del 31 agosto:, se il giocatore non sarà ancora stato ceduto e se non si sarà costituito un gruppo alternativo di almeno dieci giocatori - tra cui lo stesso Mbappé - di cui facciano parte giocatori sotto contratto con il Psg (tra professionisti e componenti delle selezioni giovanili),(Union Nationale des Footballeurs Professionels) ovvero il sindacato dei calciatori professionisti francesi che, nel corso di queste ultime ore, ha pubblicato un comunicato ufficiale volto a denunciare la pratica del “loft” – vista come emarginazione dei componenti della rosa – e a ribadire l’importanza del rispetto dei contratti di lavoro professionistici in essere.Sino a tale data, Mbappé deve beneficiare delle stesse condizioni di lavoro del resto della squadra, evitando di esercitare pressioni affinché si realizzi lo scenario della cessione anticipata, tanto desiderata da Al-Khelaifi. Tutto ciò poiché, secondo la legge francese,, come confermato dalla decisione della Corte d’Appello di Reims nel gennaio 2020. Per concludere, l’UNFP si riserva il diritto di agire per ogni possibile via legale – penale o civile che sia -.