Kylian Mbappé, giovane fenomeno del Psg, ha parlato in un'intervista a Le Parisien, realizzata nel giorno del suo 20esimo compleanno: "Il compleanno migliore? Senza dubbio, il 14esimo. In quei giorni, circa una settimana, mi sono allenato con il Real Madrid e ho avuto la grande fortuna di vedere campioni come Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. Ho visto anche tutti gli altri giocatori del Real Madrid, una cosa grandiosa.



Il regalo per questo compleanno? Vincere la Champions League con il Psg.



Idoli e modelli? Il primo è facile: Zidane, che è francese come me. Ma ne ho avuti molti, come LeBron James o Roger Federer. Da adolescente poi ero anche un vero fan di Cristiano Ronaldo e ho imitato spessi le sue gesta".