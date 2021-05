Kylian Mbappé, attaccante del PSG, parla dei propri obiettivi a TF1: "La Francia è tra le grandi del calcio mondiale e, per una nazione come la nostra, l'obiettivo è certamente vincere l'Europeo. Vogliamo giocare da squadra come sappiamo fare e vogliamo rendere orgogliosi i francesi. Gli Europei dopo i Mondiali? Chi non vorrebbe fare la 'doppietta'? Sarebbe un risultato straordinario. Sono convinto che l'esperienza del 2018 ci aiuterà a migliorare ancora. Olimpiadi? Tutti sanno che per me è un sogno e farò di tutto per realizzarlo. Altri trofei? Il calcio è un gioco di squadra e chiaramente vincere trofei come la Coppa del mondo o la Champions è un obiettivo. Ovviamente lo è anche il Pallone d'Oro: è così per ogni giocatore che aspiri a diventare il migliore, come voglio fare io. Sì, è uno dei miei obiettivi, ma sarei troppo presuntuoso a parlarne".