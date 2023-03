Dopo il gol, e il record, nella gara tra Psg e Nantes, Kylian Mbappé è stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro. “Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l’esito della partita contro il Bayern al mio futuro calcistico sarei già andato via da tempo considerati i nostri risultati in Champions negli ultimi anni", ha detto.