Intervenuto in conferenza stampa accanto a Tuchel, l'attaccante del PSG Kylian Mbappé presenta la finale di Champions League con il Bayern Monaco: "E' una grande opportunità per dimostrare che siamo una grande d'Europa. Del resto, parleremo se vinciamo, ora dobbiamo restare concentrati. Ho sempre detto di voler segnare la storia del mio Paese. Quando sono arrivato, nel 2017, abbiamo vissuto diverse delusioni ma essere qui dimostra che non ci siamo lasciati andare, che ci siamo rialzati. La mia missione è vincere, sono qui per questo. E sarebbe un grande risultato vincere questa finale. Tuchel? I giocatori sono con lui ovviamente. Ho sentito molte cose sull'allenatore: che non controllava lo spogliatoio, che non sapeva come gestire le stelle... Ma ha fatto la miglior stagione nella storia del club, abbiamo vinto tutti i trofei ed è riuscito a metterci tutti nel giusto stato d'animo. Ci sono stati alti e bassi come in tutti i club, ma è normale. E' un grande allenatore".