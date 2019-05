Esplode il caso Mbappé in casa Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l’attaccante francese avrebbe manifestato apertamente il proprio scontento per la gestione di Thomas Tuchel. L’accusa al tecnico tedesco sarebbe quella di aver condizionato negativamente la sua rincorsa alla Scarpa d’oro, ormai vicinissima a Leo Messi. Per superare la Pulce, Mbappé dovrà segnare almeno cinque reti. Sicuramente hanno inciso le esclusioni contro Strasburgo e Nantes. E proprio quelle assenze sono state la base della presunta sfuriata del francese nei confronti del tecnico. La tensione è alta in casa Paris Saint-Germain e l’addio del campione del mondo non è da escludersi. Sullo sfondo ci sono Juventus e Real Madrid, pronte a farsi avanti e a corteggiare il giovane fuoriclasse.