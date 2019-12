Eletto da France Football come miglior giocatore francese del 2019, la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha colto l’occasione per parlare di alcuni argomenti alla rivista transalpina: “La gente pensa che Kylian sia cambiato, ma non è così. Gioco per essere decisivo e importante per la squadra. Quando hai diciassette o diciotto anni osi un po’ di meno perché non hai ancora mostrato nulla, devi rispettare una certa gerarchia e passare la palla al più forte. Ora la palla viene data a me e ne approfitto di più”.



SULLE OLIMPIADI – “Partecipare ai Giochi olimpici? Certo che ci voglio andare, ma se il mio club non vuole che io vada, non mi opporrò. Ne parleremo presto con Leonardo”.



SU NEYMAR – “Quando sono arrivato a Parigi non esistevano discussioni. Neymar era la stella del gruppo, io ero venuto per aiutare. Poi ho vinto il Mondiale e da lì sono usciti dei rumors sulla nostra presunta rivalità. Sono rimasto scioccato nel sentire queste storie”.