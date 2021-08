Secondo quanto riportato da Marca, Kylian Mbappe non ha cambiato idea ed è sempre intenzionato a lasciare il PSG. Il giocatore aspetta infatti una mossa del Real Madrid, club che gli garantirebbe il ruolo di giocatore simbolo del nuovo corso. Fischiato dai tifosi durante la prima partita di campionato, i parigini rischiano di perderlo a zero il prossimo anno, motivo per cui se il rinnovo non dovesse arrivare potrebbero decidere di accettare l'offerta dei blancos.