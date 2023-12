Nonostante il contratto in scadenza a fine stagione, Kylian Mbappé non pensa al proprio futuro. L'attaccante francese è infatti forte di un'opzione unilaterale per il rinnovo contrattuale e deciderà soltanto all'ultimo se esercitarla o meno. Nel frattempo, riporta l'Equipe, ascolterà le offerte che arriveranno per lui, soprattutto dal Real Madrid che da tempo lo corteggia.