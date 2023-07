Il fenomeno francese ha scelto la via più semplice ma più efficace per rispondere alla presa di posizione di Nasser Al-Khelaifi e del Paris Saint-Germain. Un silenzio che, come un fulmine che squarcia il cielo, è stato interrotto solo da qualche faccina sorridente sui social, a commentare il tweet di Giannis Antetokounmpo, propostosi anche lui all’Al-Hilal. Ma se il numero 7 parigino, ufficialmente fuori squadra dopo l’essere stato estromesso dal club dalla tournée asiatica che il PSG sta disputando proprio in questi giorni, ha scelto di non comunicare più le sue scelte e le sue decisioni,– scadenza giugno 2024 – non attivando, entro il prossimo 31 luglio, la clausola unilaterale di prolungamento annuale sul suo accordo, lasciando così la capitale francese a parametro zero, durante la prossima estate. Più semplice di così.(esattamente opposta), rimasto scioccato, quanto allibito – insieme a tutto il tifo parigino – dalla decisione del proprio uomo simbolo di abbandonare a zero Parigi.Una cifra folle, già accettata (visti anche i primi 30 milioni netti da versare al giocatore per la clausola fedeltà a partire dal 1° agosto) e fuori da ogni parametro.A Madrid, intanto, il presidente Florentino Perez dimostra grande serenità. Il tempo, d’altronde, gioca a suo favore. Più ci si avvicina alla data del 31 agosto – fine del mercato e fine anche della possibilità di tenere Mbappé fuori rosa – e più il PSG dovrà abbassare le pretese economiche per la cessione del campione del Mondo 2018., firmando un contratto pluriennale da almeno 30 milioni netti a stagione – cifra percepita attualmente a Parigi – più un bonus alla firma superiore ai 100 milioni., come riportato a più riprese dalla stampa spagnola. Una società che ha chiuso con 12 milioni di utile la scorsa stagione, senza contare le diverse linee di credito aperte per un valore di più di 265 milioni con cui affrontare impegni futuri e i 129 milioni di euro presenti nel patrimonio dei Blancos., una cifra lontana anni luce da quella che il club ora investe negli stipendi dei propri elementi della rosa. Una rosa che ha perso ingaggi importanti come Benzema (25 lordi annuali), Asensio (12), Mariano Diaz (9) e Vallejo (2). 48 milioni di risparmi, senza contare l’addio anticipato di Eden Hazard e i quasi 30 milioni lordi risparmiati dal suo contratto. Gli acquisti di Bellingham, Guler, Joselu, Brahim Diaz e Fran Garcia hanno riempito parte di questo margine ma la realtà è che il Real Madrid sta comunque spendendo meno di quei 440 milioni della scorsa annata, con un margine, dunque, superiore ai 200 milioni rispetto al salary cap.