Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, saluta Gigi Buffon su Instagram: "Gigi, ho appena saputo della notizia. Giocare con te, anche se è stato solo per un anno nella tua enorme carriera, è stato magnifico. Non penso che avrò mai questa opportunità ancora nella mia vita. I tuoi consigli e i tuoi sorrisi sono stati preziosi per tutta la stagione. Mi hai dato così tanto in soli dodici mesi che ti sarò per sempre grato. Sei e resterai per sempre un grande uomo di questo sport. Un enorme GRAZIE".