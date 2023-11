Kylian Mbappé continua a scrivere la storia del calcio francese e non solo... L'attaccante del PSG ha, infatti, battuto un nuovo record: è stato nominato "Giocatore del mese" per la decima volta nella sua carriera, ed è il primo calciatore della storia della Ligue 1 a riuscirci. Il francese, però, non ha la minima intenzione di fermarsi e, per cominciare nel migliore dei modi il mese di novembre, ha messo a segno una tripletta, nella vittoria contro il Reims, che ha permesso alla sua squadra di riprendersi la vetta della classifica.