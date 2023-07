Ne stiamo parlando in lungo e in largo, per meglio valutare e raccontare tutte le sfumature che sta regalando – suo malgrado – la vicenda legata a, escluso dalla tournée asiatica del Paris Saint-Germain e considerato (a tutti gli effetti) fuori rosa da Luis Enrique e dal presidente Nasser Al-Khelaifi.– e non attivando (entro il 31 luglio) l’opzione per rinnovare unilateralmente il suo accordo sino al 2025., contratto faraonico e consolidamento immediato della sua posizione a superstar del parco attaccanti dei Blancos, che metterebbe in campo un tridente composto da Rodrygo-Mbappé-Vinicius jr. Un’ipotesi nemmeno troppo lontana dalla realtà ma in netto contrasto con i pensieri di Al-Khelaifi che disperderebbe un ingente patrimonio, lasciando partire a zero il classe ‘98 – ipotesi, tra l’altro, non considerata in casa PSG -. Inoltre, seppur a Madrid abbia lasciato sorpresa la dirigenza in quel di Madrid,. Nessuna fretta dunque, si aspetta la prossima estate.Andiamo con ordine. In Premier League, il Liverpool aveva sondato il terreno nelle scorse settimane, provando a comprendere se ci fossero i margini per una trattativa. Tuttavia, in questi ultimi minuti,Ci sarebbe da convincere il giocatore, desideroso di unirsi al Real Madrid dalla prossima estate ma lo scenario non è impossibile. E se di offerte si parla, non si può ormai più escludere l’Arabia Saudita dai giochi., favorendo poi il suo trasferimento – a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dal PSG – al Real Madrid.Piste, scenari, ipotesi. La decisione finale, in ogni caso, spetta a Kylian Mbappé, il fuori rosa più ricercato del Mondo.