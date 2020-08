Cresce la fiducia del Paris Saint Germain di avere a disposizione Kylian Mbappé per l'attesissimo primo quarto di finale di Champions League, in gara secca, contro l'Atalanta di Gasperini. L'attaccante francese, infortunatosi ai legamenti della caviglia in occasione della finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne dello scorso 24 luglio, è considerato recuperabile per la panchina, dopo aver gradualmente intensificato nei giorni scorsi il suo lavoro con i compagni.



Il PSG fa trapelare che il giocatore non sarà comunque rischiato qualora Tuchel non ricevesse risposte confortanti dall'ultimo allenamento di domani in Portogallo e che non saranno effettuate infiltrazioni per averlo a tutti i costi. Con Kurzawa, Di Maria e Verratti sicuri assenti, Kehrer, Bernat e Icardi non in perfette condizioni, il recupero di Mbappé é un pericolo in più per l'Atalanta.