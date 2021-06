Mbappe vuole lasciare il Paris Saint German. Il Daily Star infatti riporta che francese non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022 e che addirittura avrebbe già comunicato la sua intenzione di lasciare Parigi. Nonostante gli emiri non vogliano assolutamente perdere uno dei loro giocatori simbolo, il rischio di lasciarlo partire a zero la prossima estate inizia quindi a materializzarsi. Spettatori interessati allo sviluppo della vicenda sono Real Madrid e Liverpool, da sempre grandi estimatori di Mbappe, i quali potrebbero approfittarne per acquistarlo già quest’anno. La trattativa non è però semplice, visto comunque l’elevato costo del cartellino, ma i due club sarebbero disposti a tutto pur di assicurarsi le prestazioni del francese.