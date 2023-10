Il Paris Saint Germain non sbaglia nella 9a giornata di Ligue 1 e rifila un rotondo 3-0 allo Strasburgo preparandosi al meglio alla sfida contro il Milan di Champions League in programma mercoledì sera. In grande spolvero la stella Kylian Mbappé che prima trasforma il calcio di rigore dell'1-0 e poi confeziona l'assist per il 2-0 targato Soler. L'ex Napoli Fabian Ruiz ha chiuso poi la gara col tris.