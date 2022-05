Il primo anno a Parigi, per Lionel Messi, non è stato dei più gratificanti. Arrivato in estate, in seguito al doloroso addio al Barcellona, la stella argentina non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati, sia individuali che collettivi, con la Champions League in cima alla lista. Stando a l'Equipe, Per la permanenza a Parigi, il sette volte pallone d'oro chiede garanzie, sia per quanto concerne la rosa che per quanto riguarda l'allenatore.