Mentre al Camp Nou si celebra la festa scudetto per il Barcellona e il pubblico invoca il nome di Lionel Messi, la Pulga si trova a pochi chilometri dalla casa dei blaugrana, proprio nel capoluogo catalano. Messi, infatti, si trova proprio a Barcellona, il giorno dopo la conquista della Ligue 1 con il suo PSG, ma il suo ritorno in Spagna non è legato ai colori che ha vestito per quasi tutta la carriera. Come riporta Relevo, infatti, l'attaccante in scadenza di contratto con i francesi si trova in città per assistere al concerto dei Coldplay, che si esibiranno in serata a Montjuic, a pochi chilometri da Barcellona.