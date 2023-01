Prima di vincere il Mondiale Leo Messi aveva trovato una bozza d'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza con il Psg, ora però i piani dell'argentino potrebbero cambiare. O meglio, le richieste: perché in Francia fanno sapere che, a Parigi sono ottimisti per il prolungamento ma intanto Leo non ha ancora firmato e ha fatto sapere che vuole un trattamento importante.- L'Inter Miami di David Beckham è sempre lì, alla finestra, pronto a inserirsi in caso di mancato accordo col Psg: l'ex Manchester United si è già mosso in prima persona per convincere Messi ad andare in MLS, ma finora l'argentino ha sempre fatto muro. Così come oggi, come racconta la stampa francese. Il Psg spinge ed è fiducioso per il rinnovo, Messi alza la posta in gioco.