Thomas Meunier, difensore del PSG, ha parlato al sito ufficiale del club francese al termine della partita persa ai rigori con l'Inter: "È stato un match molto difficile, nel primo periodo è stato complicato: c'era molto caldo e una forte umidità, era difficile effettuare un'accelerazione. Abbiamo giocato bene in blocco, abbiamo limitato le corse inutili, siamo riusciti a segnare una rete su calcio piazzato poi siamo stati in grado di tenere il punteggio per tutta la partita ma poi negli ultimi istanti abbiamo subito il pareggio. Abbiamo giocato comunque contro un'ottima squadra come l'Inter, che era tatticamente pronta".