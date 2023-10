: interpretazione perfetta di una gara non facile per motivi anche personali. Coraggioso in un paio di uscite su Leão, preciso anche nel far ripartire l’azione con i piedi ( il suo punto debole): nella prima frazione regala un calcio di punizione agli avverarsi con due errori nella stessa azione. Spinge poco rispetto alle sue potenzialità (dal 90': prestazione senza sbavature per il capitano dei francesi.: annulla Giroud con relativa facilità per un derby personale vinto.: diagonali difese sempre perfette, ottimo anche in fase di costruzione.: classe 2006, personalità e tecnica per una prestazione totale. Due assist perfetti e tanto altro.: poco geometrico ma sicuramente solido. È l’uomo indicato per dare equilibrio alla squadra e ci riesce bene. (dal 26’ st: buona mezz’ora per l’ex Napoli): sempre in movimento, pensa e gioca verticale.: una costante spina nel fianco della difesa rossonera. Gli manca solo il gol. (dal 26’ st: ha il merito di segnare il gol che mette i titoli di coda sulla partita): segna il più facile dei gol ma è anche il giusto premio a una gara giocata con intensità. (37’ st: un gol da fenomeno, un altro evitato solo da un grande intervento di Maignan. Di un altro pianeta anche a mezzo sevizio.: ha dato senso e gioca a una squadra che viveva solo sull’estro dei singoli.: non irreprensibile in alcune uscite e sul gol di Kolo Muani, si salva con un grande intervento su Mbappè sul finale.: di Mbappè riesce a prendere solo il numero di targa.: il solito errore gli costa il giallo al 3’. Deve imparare a gestire di secondo le sue caratteristiche. (dal 1’ st: entra con la giusta determinazione e non sfigura): troppo irruente, rischia più volte il secondo cartellino giallo. (44’ st: prestazione mediocre per l’esterno francese.: a volte sembra spegnere l’interruttore e sono guai per la difesa. Qualche buona incursione non lo porta alla sufficienza. (dal 31’ st: primo tempo in totale confusione: sempre in ritardo sulle seconde palle, gioca solo all’indietro verso il proprio portiere o il compagno difensivo. Esce dal campo in ritardo. (dal 31’ st: perde il pallone del 2-0 Psg. Ma è anche l’unico a creare qualche azione interessante.: errore imperdonabile al secondo minuto della ripesa quando non tira in porta e si mangia un gol ormai quasi fatto.: vederlo rincorrere l’avversario nella propria metà campo sicuramente non è un grande spettacolo. Poco lucido in fase conclusiva.: Prima frazione da vorrei ma non posso: tante veroniche belle ma mai un tiro in porta degno di questo nome. Nel secondo tempo sbaglia tutto.: 5 partite consecutive Senza fare gol in Champions League sono un dato allarmante. Non convince nella scelta dell’undici titolare e ancora meno nei cambi.