PSG-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la terza giornata del gruppo F nella fase a gironi di Champions League. I francesi vogliono riscattare la netta sconfitta subita in casa del Newcastle, che li ha sorpassati al primo posto in classifica. I rossoneri sono reduci da due pareggi per 0-0 con la squadra di Tonali a San Siro e sul campo del Borussia Dortmund. Arbitra lo sloveno Vincic, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic con Jug quarto uomo, Kajtazovic e Bebek al Var.



LE ULTIME - Senza Loftus-Cheek, Chukwueze e Okafor, Pioli preferisce Kalulu a Calabria in difesa e Krunic ad Adli a centrocampo. Dall'altra parte Luis Enrique deve fare a meno di Navas, Kimpembe, Nuno Mendes e Asensio. In attacco Gonçalo Ramos parte in vantaggio nel ballottaggio con Kolo Muani, sfida in famiglia per i fratelli Lucas e Theo Hernandez. In porta c'è il grande ex di turno Donnarumma, in difesa respirano aria di derby gli ex interisti Hakimi e Skriniar.



LE PROBABILI FORMAZIONI



PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.



MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.