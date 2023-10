Il grande giorno diè arrivato. Vi accompagniamo, ora dopo ora, al big match del Parco dei Principi con il nostro inviato Daniele Longo. I rossoneri dise la vedranno con la squadra die Kylianin un match, il terzo del girone di, tanto difficile quanto importante per l'obiettivo del passaggio del turno.Partito il corteo dei tifosi rossoneri: la direzione è il Parco dei PrincipiSi avvicina sempre di più l'inizio della gara. Aumenta il numero di tifosi in zona stadio e anche quello delle forze dell'ordine. Il dispiegamento di forze messo in campo è notevole: si temono infatti scontri tra le due tifoserie, con l'ipotesi lanciata ieri dalla stampa francese del coinvolgimento anche dei tifosi del NapoliSi è chiusa sull'1-0 la sfida tra PSG e Milan, valida per la Youth League. Per i rossoneri, allenati da Abate, si tratta della prima sconfitta stagionale.Il programma odierno del Milan: in mattinata sessione video e stretching, nel pomeriggio prevista la merenda e quindi il trasferimento al Parco dei Principi per la sfida contro i parigini.- Cominciata ora la sfida tra Psg e Milan in Youth League, antipasto dell'appuntamento seraleNiente pranzo istituzionale tra i due club. C'è stata piuttosto una cena nella serata di ieri che ha coinvolto esponenti di Psg e MilanTra i 2000 tifosi rossoneri pronti alla partita anche il Milan Club Parigi e il Milan Club Ferrandina: le foto e le loro storie sui profili social di calciomercato.comPioli è pronto a cambiare il suo Milan: le ultime di formazioni vedono Pierre Kalulu in vantaggio su Calabria. Krunic avanti su Adli nel ballottaggio di centrocampo, mentre Musah potrebbe battere Pobega e prendersi un posto in mediana.Allo stadio sono attesi circa 2000 tifosi italiani, sicurezza rinforzata dopo i fatti di Bruxelles la scorsa settimana.