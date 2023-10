Paris Saint-Germain e Milan si affrontano al Parco dei Principi in un match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: calcio d'inizio alle 21, arbitra lo sloveno Slavko Vinčić, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



PSG-MILAN mercoledì 25 ottobre, ore 21



Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN)

Quarto ufficiale: Matej Jug (SVN)

VAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

AVAR: Ivan Bebek (CRO)



SECONDO TEMPO



68' - Tomori interviene in ritardo da dietro su Kolo Muani a centrocampo, rischia il secondo giallo ma Vincic opta per il semplice calcio di punizione in favore del PSG.



62' - Giallo anche per Kalulu.



61' - L'arbitro vede una manata di Tomori a Kolo Muani: giallo per il difensore del Milan, proteste dei rossoneri che ritengono eccessivo il provvedimento.



48' - Dembélé segna, ma il gol viene annullato. Il VAR richiama Vincic all'on field review per un evidente fallo di Ugarte su Musah a inizio azione, l'arbitro correttamente cancella la rete del PSG.



PRIMO TEMPO



45+2' - Mbappé chiede un rigore per contatto con Thiaw, l'arbitro Vincic lascia giocare.



43' - Fallo tattico di Dembélé per fermare la ripartenza di Giroud: fallo e ammonizione per il giocatore del PSG.



16' - Giallo anche per Hakimi, che stende Leao al limite dell'area.



6' - Seconda ammonizione nel giro di pochi minuti per il Milan: fallo tattico di Krunic su Ugarte.



4' - Ammonizione per Thiaw che trattiene vistosamente Kolo Muani.