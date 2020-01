Obiettivi da sottolineare in grassetto sull’agenda della dirigenza del Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, sarà una settimana importante per i rinnovi di Mbappé e Neymar. Leonardo è al lavoro, la priorità è blindare le due stelle del club, sempre più chiamate dalla Spagna: il Real Madrid è pronto a fare follie in estate per il francese, mentre il Neymar bis al Camp Nou è un’ipotesi che il Barcellona vuole percorrere.