Rivoluzione sul mercato del Paris Saint-Germain. Dopo aver vinto il campionato, il club francese è pronto a sostituire l'allenatore Galtier con Nagelsmann. Il tecnico tedesco ex Bayern Monaco dovrebbe essere affiancato dall'ex attaccante Henry.



Intanto il PSG saluta Messi e ha praticamente già definito i primi tre rinforzi, uno per reparto: il difensore slovacco Skriniar a parametro zero dall'Inter, il centrocampista uruguaiano Ugarte dallo Sporting Lisbona e il trequartista spagnolo Asensio a parametro zero dal Real Madrid.