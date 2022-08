Il Psg fa sul serio per Fabiàn Ruiz. Lo spagnolo piace e il contratto in scadenza nel 2023 col Napoli può facilitare l’operazione, ma per chiuderla il presidente De Laurentiis chiede non meno di 30 milioni di euro. Non è escluso, però, che la cifra possa scendere per non perderlo a parametro zero tra un anno. Per questo, c’è fiducia e ottimismo.