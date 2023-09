Keylor Navas, il cui contratto scade nel 2024, è rimasto al PSG in estate sapendo perfettamente che Donnarumma sarebbe stata la prima opzione tra i pali. Ora 'As' specifica che l'ex portiere del Real Madrid intende ancora lottare per riconquistare il suo posto nell'undici titolare. Per ora, però, Luis Enrique continua a dare fiducia a all'ex Milan.