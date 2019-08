Sono giorni difficili per il Paris Saint-Germain. Sul fronte mercato, con il caso Neymar e la necessità di trovare entro il 2 settembre un portiere che possa sostituire Areola, nello spogliatoio, che Le Parisien definisce in subbuglio. Sotto accusa l'allenatore tedesco Thomas Tuchel, colpevole di non essere chiaro dal punto vista delle scelte tattiche. ​“Tu hai capito come abbiamo giocato?”; “No, ma come al solito”. Questo lo scambio di battute tra due giocatori parigini dopo la sconfitta di domenica a Rennes, ricostruito dal quotidiano francese. Schierato come 4-3-3, il Psg per lunghi tratti ha dato l'idea di giocare con il 3-5-2, senza però le dovute distanze. I giocatori sono apparsi spaesati, senza un'idea di gioco. Un campanello d'allarme per Leonardo.