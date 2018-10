Neymar, stella del Paris Saint-Germain, parla della sfida con il Napoli dopo il match vinto col Marsiglia: "L'ultima partita contro il Napoli non è stata positiva, non siamo stati bravi. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Dobbiamo correggere la situazione nella sfida di ritorno. Sarà ancora più complicato, ma abbiamo le qualità per farlo".