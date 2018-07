La stampa spagnola ci crede, ma i bookmaker rimangono freddi sull’affare Neymar-Real Madrid. L’indiscrezione dell’emittente Onda Cero, secondo cui il giocatore del Psg non è considerato incedibile, non smuove i piani dei quotisti per il brasiliano nella prossima stagione: la conferma al Paris Saint Germain è ancora saldamente in testa sulle lavagne internazionali, a 1,29, mentre l’addio a Parigi si gioca a 3,50. In caso di rottura, comunque, la prima scelta in tabellone sono proprio i Blancos, a 3,75, mentre per Manchester City e Barcellona l’obiettivo è lontanissimo, a 21 e 33 volte la posta