Neymar, fuoriclasse del Paris Saint-Germain, parla in conferenza stampa, dicendo la sua sul rinnovo: "Ne ho già parlato poco tempo fa, non ho niente da dire adesso. C'è ancora tempo, quello che posso dire è che non sono mai stati così felice a a Parigi. Come è cambiato il club dal mio arrivo? Il club sta migliorando, è molto più rispettato. Oggi è una delle 4-5 squadre migliori al mondo. Sta ancora migliorando, quest'anno siamo in semifinale di Champions, lo scorso anno siamo arrivati in finale. Lavoreremo per continuare a migliorare".