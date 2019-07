Resta a guardare. Neymar non giocherà nessuna amichevole estiva con il Paris Saint-Germain, dopo aver saltato la sfida persa ieri ai rigori contro l'Inter, il brasiliano non sarà della partita nemmeno contro il Sydney FC, in programma martedì a Suzhou. Secondo L'Equipe salterà anche la Supercoppa di Francia contro il Rennes, sabato 3 agosto (era comunque squalificato), tornerà a disposizione per la prima giornata di Ligue 1 contro il Nimes, domenica 11 agosto. ONey ufficialmente sta recuperando dall'infortunio alla caviglia rimediato con il Brasile a inizio giugno, in realtà resta al centro di una trattativa con il Barcellona, che non ha nessuna intenzione di gettare la spugna.