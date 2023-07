Il momento non è dei più sereni, per: la stella delha saltato gli ultimi mesi della stagione a causa di un brutto infortunio alla caviglia rimediato a febbraio ed è stato duramente contestato, assieme a Messi, dai sostenitori parigini dopo l'ennesimo fallimento in Champions League., è stata comunque una stagione da, ragion per cui il nuovo inquilino della panchina del Parc des Princes,, vorrebbe ripartire proprio da lui una volta salutato Lionel Messi.La Champions del 2015 ha visto proprio il tecnico spagnolo e l'ala brasiliana trionfare insieme con il Barça battendo la Juventus in finale e suggellando uno splendido Triplete; quel tridente rimasto iconico come acronimo,ha appena lasciato il Gremio e con ogni probabilità il calcio per via di dolori al ginocchio, mentresi prepara a chiudere la sua già leggendaria carriera all'Inter Miami, lontano dalle pressioni europee. La MLS avrebbe spazio anche per Neymar, che in questo modo si avvicinerebbe al suo Brasile, ma secondo Relevo, con Mbappé fortemente in bilico e protagonista di un intrigo diventato ragione di Stato,Prima di tutto Neymar deve ritrovare la serenità: non solo l'infortunio grave, non solo la contestazione dei tifosi che gli rimproverano uno scarso impegno nei momenti topici che si sono susseguiti negli anni, ma anche ie multe e guai giudiziari in Brasile per i lavori nelle sue proprietà in Brasile, che sono sotto la lente d'ingrandimento della Giustizia per presunte violazioni ambientali. Ragion per cui il campione cresciuto nel Santos, sempre che non trovi una nuova sistemazione ancora prima. I suoi nuovi compagnilo aspettano, Luis Enrique è pronto a rilanciarlo: basterà?