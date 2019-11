Dopo aver ammonito Zidane di non parlare più di Kylian Mbappe, ora Leonardo (ds del Psg), a rigor di logica, dovrebbe comportarsi allo stesso modo anche con Eric Abidal che, in un'intervista, non ha nascosto l'interesse del Barcellona per Neymar. Ma al di là delle mere scaramucce tra dirigenti, l'attualità ci porta ad analizzare la situazione di un O'Ney che, secondo il portale francese Foot Mercato, starebbe rifiutando ogni ipotesi di rinnovo con i parigini spingendo implicitamente verso un suo ritorno a Barcellona. I contatti tra i catalani e il brasiliano sarebbero già cominciati e dalla Catalogna sperano di riportarlo in blaugrana per una cifra vicina ai 170 milioni di euro.