Direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana, Neymar ha parlato del suo momento al PSG: "Sono felice. Tutti sanno quello che è successo in estate e il mio desiderio di partire, ma adesso mi sento bene nel club in Nazionale. La stagione è cominciata molto bene, sono al 100% e pronto a vincere. L'obiettivo è quello di essere tra i migliori; se non è stato così negli ultimi due anni, è perché sono stato infortunato, ma le statistiche dicono che non sono ancora un ex giocatore. Sfortunatamente questo fa parte della vita di un atleta, bisogna avere la mentalità giusta per superare le difficoltà. Mi sono preparato bene e spero che quest'anno sia eccellente. Difenderò il PSG con le unghie e con i denti"