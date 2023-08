Neymar è di fatti un giocatore dell'Al-Hilal, Mbappé è e resterà al Psg. Questo l'esito di un calciomercato - l'ennesimo - pazzo in casa Psg. Dopo l'addio a Messi, la neo squadra di Luis Enrique si sta riassestando ma continuano a trapelare succosi retroscena su quanto fosse successo sotto la gestione Galtier.



AUT AUT - Nella passata estate, Mbappé è stato chiaro con il Psg: o lui o Neymar. Il francese ha avvisato i parigini del fatto che non avrebbe mai più messo piede in campo insieme al brasiliano. A riportarlo è L'Equipe, che fa notare come il suo reintegro in rosa sia avvenuto nella stessa giornata in cui Neymar passa all'Al-Hilal. E la ricostruzione, postata poi sui social, ha ricevuto un mi piace eccellente: quello dello stesso Ney, a conferma di una vera e propria faida tra i due.