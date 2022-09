Intervistato ieri, giorno del suo compleanno, dall'Equipe, Tanguy Nianzou Kouassi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su un possibile ritorno al PSG, squadra dove è cresciuto: "per un ragazzo parigino, è sempre un obiettivo. Tocca a me progredire e arrivare un giorno al livello del PSG". Il ventenne difensore centrale è in prestito al Siviglia, ma di proprietà del Bayern.