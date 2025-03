Psg, niente titolo... per ora. Il Monaco vince e rimanda la festa: cosa manca per la vittoria della Ligue 1

32 minuti fa

1

Niente titolo per il Psg, per ora. La vittoria del Monaco nel derby col Nizza (2-1 il finale grazie alla rete di Embolo) ha rimandato la conquista della tredicesima Ligue 1 dei capitolini. La squadra di Luis Enrique avrebbe infatti festeggiato in caso di pareggio al Louis II, dopo il ko precedente del Marsiglia che, secondo, aveva perso in casa del Reims e ha ora abdicato ai monegaschi per la seconda piazza.



Poco male, già tra una settimana Dembélé e compagni potranno festeggiare in casa, sabato 5 aprile quando ospiteranno l’Angers, nel sestultimo turno di campionato. I parigini avevano battuto il Saint-Etienne 6-1, salendo a quota 71 punti. Sono ora a +21 sul Monaco a 7 partite dal termine, manca dunque solo l'ufficialità che non è arrivato a causa del fatto che a parità di punteggio la discriminante è la differenza reti, già di per sé appannaggio e non di poco degli attuali campioni in carica. Insomma, questione di giorni. Nizza e Marsiglia, rispettivamente quarta e terza sono a -24 e -22 e sono matematicamente escluse dalla corsa al titolo.