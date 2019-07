Rinnovo di contratto in vista per Kyliane Mbappé, stella del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Sun, infatti, i parigini vogliono respingere l'assalto del Manchester City per la stella francese, proponendogli un prolungamento da 955.000 euro a settimana, per un totale di circa 45 milioni all'anno.