Tiene banco la situazione contrattuale di Sergio Ramos con il PSG. Il giocatore è in scadenza a giugno 2023, ma il club non ha fretta di rinnovare. Come riporta Mundo Deportivo i parigini valuteranno le sue prestazioni e il suo comportamento nei momenti più delicati della stagione prima di prendere una decisione definitiva. E intanto la scadenza si avvicina...