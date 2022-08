Non solo Fabian Ruiz. Il Paris Saint-Germain è pronto a piazzare un altro colpo di mercato per il centrocampo dopo aver raggiunto un'intesa di massima col Valencia sulla base di 18 milioni di euro più bonus per Carlos Soler. Il giocatore, che firmerà un contratto fino a giugno 2027, sosterrà domani le visite mediche.