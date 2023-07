Kylian Mbappé sempre più lontano dal PSG: una situazione osservata con attenzione da diversi club. Da tempo si parla di un interessamento del Real Madrid per l'asso francese, ma quella che sembrava una corsa solitaria si è trasformata in una sfida tra più squadre. Su Mbappé, infatti, ora c'è anche l'Al Hilal che è pronto ad offrire 400 milioni al giocatore in due anni. Nelle ultime ore, inoltre, è da registrare l'inserimento di un altro club per la stella del PSG. Come riporta RMC Sport, si tratta del Chelsea che però al momento ha solo preso informazioni e non ha ancora formulato offerte. Non è il primo club inglese a cui è stato accostato l'attaccante ex Monaco, visto che nelle scorse settimane si era parlato anche del Liverpool.