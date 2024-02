PSG, non solo Leao e Osimhen: soluzione 'interna' per il dopo Mbappé

Sono ore di attesa sull'asse Parigi-Madrid. Tutti aspettano la stessa cosa, la decisione definitiva disul proprio futuro. Il contratto con il PSG dell'attaccante classe '98 scade il prossimo 30 giugno e ilattende il fatidico annuncio, con due anni di ritardo rispetto alle aspettative.Nel frattempo il Paris Saint-Germain lavora a un futuro senza la propria stella e l'intenzione, con il risparmio su ingaggio (72 milioni di euro) e bonus fedeltà (80 milioni) è di perfezionare tre colpi, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.Per la successione di Mbappé ci sono diversi nomi, come(Napoli),(Milan) o(Liverpool), ma nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità: una soluzione 'interna'.Secondo quanto riferito da Le Parisien infatti, il PSG sta valutando anche di riempire la casella vuota del numero 7 con. Il classe 2003 è già di proprietà dei parigini e ora sta brillando in prestito al, con 7 gol e 9 assist in 27 presenze.