PSG, non solo Leao: pronta l'offerta per Rashford

Ilstudia il futuro, in attesa della decisione definitiva di. L'eventuale addio del francese, in scadenza di contratto e corteggiato dal Real Madrid, può cambiare radicalmente i piani dei parigini per l'attacco e non solo. Questioni tecniche, ma anche di budget perché l'eventuale risparmio sull'ingaggio del classe '98 garantirebbe ampio margine di manovra al presidente Al-Khelaifi e alla dirigenza.- Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia dei contatti per, un'operazione che sta portando avanti Luis Campos: il portoghese, dopo il rinnovo di contratto con ilfino al 2028, ha una. Lo stesso Leao però, ospite di 'Che tempo che fa', ha ribadito di non aver mai pensato di lasciare i rossoneri e non è scontato che possa cambiare idea la prossima estate.- Leao non è l'unico obiettivo del PSG, che sta sondando anche la Premier League per un altro rinforzo di primo piano. Nel mirino c'è, 4 gol in 26 presenze complessive in questa stagione. L'inglese classe '97 è finito sotto i riflettori per una festa smodata in discoteca, costatagli una multa salata, e il suo futuro alnon è saldo.- Secondo iNews, il PSG sta preparando l'offerta per Rashford e ha una carta da giocarsi per abbassare le pretese economiche dei Red Devils: si ragiona sulla possibilità di inserire come contropartita tecnica, attaccante che piace molto al tecnico dello United Erik ten Hag.