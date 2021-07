Secondo Marca, sono 9 i giocatori che il PSG potrebbe cedere per finanziare il rinnovo di Mbappe. I parigini hanno intenzione di offrire al 22enne lo stesso stipendio di Neymar, ma per farlo hanno bisogno di liberarsi di alcuni esuberi. I nomi riportati dal giornale spagnolo sono Areola, Diallo, Kehrer, Paredes, Gueye, Rafinha, Icardi, Sarabia e il giovane Kalimuendo. Se tutti e nove dovessero lasciare Parigi, il club avrebbe un tesoretto di circa 170 milioni di euro da poter investire per trattenere la sua stella.