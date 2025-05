Psg in finale di Champions League dopo cinque anni: dalle stelle al collettivo, le differenze con il 2020

Getty Images

Dal Bayern a Monaco. Ilha battuto 2-1 l’al Parco dei Principi e conquistato l’accesso alla, a cinque anni di distanza dall’ultima volta. In quell’occasione i francesi hanno perso 1-0 con il, il 31 maggio invece si scontreranno con l’proprio all’Allianz Arena di Monaco. Il Psg ha cambiato tanto negli ultimi anni e ora spera di coronare il proprio percorso alzando la coppa più ambita.Nel 2020 il Psg è sceso in campo in finale con Keylor Navas tra i pali, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat in difesa. A centrocampo Herrera, Marquinhos e Paredes e in attacco Di Maria, Mbappé e Neymar. Era l'epoca del Covid e le squadre si sono affrontate senza pubblico a Lisbona, dopo aver disputato un mini torneo.. Quest'ultimo però ha perso la titolarità a causa di un infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto ai box per 762 giorni. La rivoluzione è arrivata tra il 2023 e il 2024, con l’addio di Messi, Neymar e Mbappé. Intanto: Donnarumma, Hakimi, Fabian Ruiz e per ultimo Kvaratskhelia.

Non sono cambiati soltanto i giocatori, ma anche la filosofia del club: le grandi stelle hanno lasciato spazio a. In questo modo il Psg è diventato più squadra ed è riuscito a tornare in finale di Champions League. A sottolineare il cambio di approccio è stato anchea Prime Video dopo la semifinale di ritorno con l’Arsenal: “, siamo molto più uniti. Giochiamo l’uno per l’altro”.A guidare il Psg nel 2020 era. Come il tedesco, ancheha impiegato due stagioni per portare i francesi in finale di Champions League. Lo spagnolo ha portato avanti un. Da una squadra che puntava molto sul talento dei suoi campioni, senza avere una precisa identità di gioco, i campioni di Francia sono diventati capaci di, in cui tutti i giocatori sanno cosa fare.

Finora la stagione del Psg è stata da incorniciare: a inizio aprile è arrivata la tredicesima vittoria della, con sei turni di anticipo. Anche inè stata la squadra di Luis Enrique a trionfare, battendo il Monaco 1-0 con una rete di. Adesso manca la ciliegina sulla torta, rappresentata dalla finale di Champions League contro l’Inter. Prima della partita con i nerazzurri, il Psg giocherà anche la finale dicontro il, in programma il 24 maggio.