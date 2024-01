PSG o Real Madrid? Mbappé ha deciso

Secondo quanto riportato dalla Bild, Kylian Mbappé, centravanti del PSG, ha deciso che, dal prossimo 1° luglio, sarà un attaccante del Real Madrid. L’ingaggio richiesto dal francese è di 70 milioni di euro netti, ma Florentino Perez, patron dei Blancos, a causa dei parametri finanziari imposti dalla Liga, vuole chiudere il suo arrivo con un contratto da 35 milioni di euro a stagione.



LA SITUAZIONE - Nasser Al Khelaifi, a RMC Sport, era stato chiaro sulla situazione che coinvolge il fuoriclasse transalpino: "Voglio che Kylian rimanga, questo è chiaro. È il miglior giocatore del mondo e la cosa migliore per lui è il Psg. È il centro del progetto. Dal punto di vista sportivo gli abbiamo dato tutto". L'offerta per convincerlo a restare al PSG è sul tavolo e non ha eguali: quadriennale da 100 milioni di euro netti all'anno, più di qualsiasi altro giocatore al mondo. Ma Mbappè sembra aver deciso.