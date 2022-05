Kylian Mbappé resterà al PSG o si trasferirà al Real Madrid? Presto tutto sarà svelato. Lo conferma lo stesso attaccante a margine della premiazione per i migliori giocatori della stagione in Ligue 1: "Il mio futuro? Ho fatto questo errore tre anni fa per monopolizzare la cerimonia. Voglio partecipare alla cerimonia, non cercare la gloria. Lo saprete molto presto, è quasi finita. La mia scelta è fatta, sì, quasi", riporta RMC Sport.