Psg: occhi su Gavi, la situazione

Dopo la partenza annunciata di Mbappé, molto probabilmente verso Madrid, il Paris Saint-Germain si sta attivando per nuovi innesti da aggiungere in rosa. Il ruolo principale da rinforzare è il centrocampo, dal momento che l’unico certo di restare con un ruolo chiave è Warren Zaire-Emery. Per questo si starebbe cercando innesti di qualità per il centrocampo, e i parigini starebbero pensando a Gavi del Barcellona, lo riporta The Athletic.



I DETTAGLI- Il classe 2004 è tornato da poco da un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per parecchio tempo (rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro). In questa stagione ha disputato quindi solo 12 partite (il 42% da titolare) realizzando 1 gol e fornendo un assist. La scadenza del contratto del giovane centrocampista spagnolo è nel 2026, oltre al fatto che nello stesso è presente una clausola liberatoria da un miliardo di euro.. Il PSG dovrebbe farsi avanti con un offerta da capogiro quindi per convincere il Barcellona a cederlo.